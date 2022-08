Carro roubado invade as escadas da estação de metro Plaza Elíptica em Madrid

Um carro roubado invadiu a estação Plaza Elíptica, em Madrid, por volta da

meia-noite desta terça-feira e ficou preso nas escadas."O motorista entrou pelo acesso exclusivo de autocarros da A-42, rodovia de Toledo. Acabou por entrar no edifício pelas portas de vidro e ficou preso na escadaria", explica o porta-voz do serviço de Emergências de Madrid.

Segundo avança o El País, o acidente não causou feridos e a estação permaneceu aberta. O condutor acabou por ser encaminhado para o Hospital 12 de Outubro.A Emergências de Madrid também assegura que o motorista, de 36 anos, testou positivo para cocaína e acabou por ser detido pela unidade da Polícia Municipal de Carabanchel, sendo posteriormente transferido para a esquadra do distrito de Madrid.Entretanto a Proteção Civil retirou o veículo da escadaria.A estação de metro Plaza Elíptica conecta as linhas de autocarro intermunicipais de Getafe, Leganés e Parla com as linhas 6 e 11 do metro.