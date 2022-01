Carros patrulha da PSP estão parados por falta de abastecimento

Falta de verba levou à não renovação dos cartões de abastecimento de combustíveis.

A falta de renovação dos cartões de abastecimento de combustíveis está a deixar parte da frota da PSP parada. Sabe o CM que por falta de verba disponível – alegadamente em resultado da não aprovação do Orçamento de Estado para 2022, que deixou a instituição a funcionar em regime de duodécimos – os cartões não foram renovados e por isso foi dada ordem superior para não usar as viaturas em patrulhas de forma a poder dar resposta às ocorrências.

Por este motivo, no dia 31 de dezembro, todos os Comandos receberam ordem para atestar todas as viaturas de serviço, mas ontem de manhã houve uma nova ordem interna: "Efetuar visibilidade em locais de elevada concentração de pessoas; Efetuar deslocações unicamente quando acionados pelo Centro de Comando e Controlo Operacional (CCCO), ou seja, para ocorrências; Nota: Proibido abastecer as viaturas até novas orientações", lê-se no texto enviado aos agentes.

A Direção Nacional não quis comentar o caso, mas fonte oficial garantiu que a situação foi comunicada à tutela atempadamente e que estará brevemente resolvida, sem afetar a operacionalidade da PSP.

Ao CM, o presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, Mário Andrade, afirma que "a PSP devia ter precavido antecipadamente esta gestão". "Afinal todos os anos acontece mudança de ano. A Direção Nacional deve explicar melhor a situação. Os polícias não podem selecionar as ocorrências consoante os gastos de combustível. Com esta proibição de abastecimento a segurança pública está em causa e quem sofre as consequências é o cidadão que depois se revolta com os polícias pela demora na chegada", aponta Mário Andrade.