Casa de Pogba assaltada em Inglaterra enquanto filhos do jogador dormiam no interior

A informação foi partilhada pelo jogador no Twitter: "Na noite passada, o pior pesadelo para a nossa família aconteceu quando a nossa casa foi assaltada enquanto os nossos bebés dormiam no quarto.

Os ladrões estiveram em nossa casa por menos de cinco minutos, mas nesse tempo eles levaram algo mais valioso do que qualquer coisa que tínhamos em casa... a nossa sensação de segurança."

"Isto aconteceu durante os momentos finais do jogo da noite passada. A minha esposa e eu corremos para casa sem saber se os nossos filhos estavam seguros e ilesos. Como pai, não há sentimento pior no mundo do que não estar lá para proteger os meus filhos e espero sinceramente que ninguém nunca tenha que sentir o que eu senti."



O jogador está a oferecer uma recompensa para quem tiver alguma pista que ajude a encontrar os assaltantes.