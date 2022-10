Casa onde Diana Santos vivia com o marido alvo de buscas pela polícia do Luxemburgo

Habitação foi alugada ao casal, que apresentou documento que comprovava o casamento.





O corpo da mulher foi encontrado desmembrado e sem cabeça, em Mont-Saint-Martin, na comuna francesa de Meurthe-et-Moselle, a 19 de setembro, mas Diana vivia no Luxemburgo. Diana Santos casou com um homem de nacionalidade marroquina . Tratou-se de um casamento arranjado, a troco de dinheiro.

A casa onde Diana Santos vivia com o marido, de nacionalidade marroquina, no Luxemburgo, está a ser alvo de buscas pela polícia luxemburguesa, que investiga a possibilidade do homicídio ter acontecido na residência.A casa, que pertence a uma mulher portuguesa, foi alugada a Diana e ao marido, que apresentaram um documento que comprovava o casamento.esteve no local e obteve imagens que comprovam que a residência foi remexida por elementos da polícia.A habitação foi selada pelas autoridades mas é possível ver o material de música que pertencerá a Diana, que cantava em karaoke.A polícia tenta encontrar vestígios de que o crime tenha sido cometido no Luxemburgo.