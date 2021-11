Casais homossexuais vão poder casar na Suíça a partir do próximo ano

Iniciativa "Casamento para Todos" foi aprovada por uma maioria de quase dois terços.

A partir do dia 1 de julho de 2022 vai passar a ser permitido o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo na Suíça.

A decisão faz valer o referendo realizado em setembro em que a maioria dos suiços, 64,1% votou favoralmente





ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A iniciativa "Casamento para Todos" foi aprovada por uma maioria de quase dois terços, tornando a Suíça um dos últimos países da Europa Ocidental a legalizar o casamento, avançou a Reuters.



Os casais do mesmo sexo que se casaram no exterior também vão poder ter o seu estado civil reconhecido a partir de janeiro.



