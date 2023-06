Casal agredido por seis homens durante assalto em casa onde vivem. Mulher agredida após enfrentar ladrões

Investigação do assalto passou para a alçada da Polícia Judiciária de Aveiro.

Um casal foi agredido por seis homens durante um assalto, esta madrugada de domingo, a uma vivenda, em Aveiro. A mulher, de 45 anos, quando foi surpreendida pelos assaltantes, enfrentou os agressores. Foi agredida, à marretada, com violência, numa das pernas. Os ladrões conseguiram escapar levando consigo uma pequena quantia de dinheiro.O alerta foi dado, pelas vítimas, cerca das 03h00, para a PSP de Aveiro, para um assalto a uma residência, na rua Quinta do Torto. A mulher foi assistida no local, pelos bombeiros de Aveiro Novos, e levada para o hospital de Aveiro.A investigação do assalto passou para a alçada da Polícia Judiciária de Aveiro. As autoridades investigam, agora, o paradeiro dos suspeitos.A casa em frente da vivenda assaltada também foi roubada. Os ladrões entraram na habitação, pelo muro lateral, para se introduzirem num pequeno armazém, nas traseiras da vivenda. Os assaltantes levaram várias máquinas, uma roçadeira e ferramentas.