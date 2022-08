Casal de assaltantes do Algarve detido a jantar em Espanha

Voltam para território espanhol após mais um crime em Portugal.

A captura resultou de uma investigação conjunta entre a Polícia Judiciária portuguesa e a Policia Nacional espanhola. A dupla, que estava constantemente em movimento, tinha feito o último assalto, no Fundão, na sexta-feira e seguiu para Norte. Terá roubado um carro espanhol, colocando-lhe uma matrícula portuguesa. Entrou depois em Espanha, onde acabou por ser identificado. A investigação acredita que a dupla estava a tentar regressar novamente a Portugal.

Chegou este sábado ao fim a onda de terror protagonizada pela dupla de assaltantes Sidney Martins e Nélida Guerreiro. O casal foi apanhado este sábado à noite em Zamora, no Norte de Espanha. Os dois estavam a jantar num restaurante da cadeia de fast food McDonald’s e não ofereceram qualquer resistência.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã