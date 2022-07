Casal de idosos morre a fugir de incêndio de Murça em queda de carro numa ravina

Carro foi encontrado carbonizado.

Um casal de idosos com mais de 80 anos morreu na queda de um carro a uma ravina em Penabeice, na freguesia de Jou, Murça, esta segunda-feira à tarde.



De acordo com um morador, as vítimas seguiriam de carro para escapar às chamas e terão sofrido um acidente na fuga, perto da praia fluvial de Penabeice.





O carro ficou carbonizado.

Segundo apurou o CM, as vítimas estavam em casa quando a habitação em que estavam foi ameaçada pelo incêndio. O casal pôs-se em fuga no carro e terá acabado por ter um acidente.



