Casal do terror escapa à Justiça após escravizar trabalhadores

A proposta de trabalho era atrativa e as condições vantajosas. A remuneração ascendia aos 40 euros por dia, sendo que o alojamento, a alimentação e as deslocações estavam asseguradas. Mas, quando chegavam a Espanha, onde iriam exercer as funções, o cenário era outro – e de verdadeiro horror. Os trabalhadores eram forçados a ficar em locais isolados, a dormir no meio dos ratos, em pocilgas e currais sem quaisquer condições de higiene e salubridade. Comiam pão duro e seco, carne podre, rabos e barbatanas de bacalhau e ossos de frango. Dormiam à chuva, em colchões encharcados, e o banho era de água fria.No total foram 19 os trabalhadores, homens e mulheres, enganados com este esquema mantido em prática desde 2011 e até agosto de 2016 por um casal e um filho: pai de 52 anos, mãe, de 46, e o mais novo de 24.

Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã