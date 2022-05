Casal e bebé com ano e meio espancados por oito homens por causa de lugar de estacionamento

Homem, com cerca de 30 anos, partiu a clavícula, uma perna e tem vários hematomas espalhados pelo corpo.

Um casal brasileiro com um bebé de apenas um ano e meio foram espancados este sábado, por volta das 18h00, por oito homens. Em causa estava uma discussão por um lugar de estacionamento.O homem, com cerca de 30 anos, partiu a clavícula, uma perna e tem vários hematomas espalhados pelo corpo. Deu entrada no bloco operatório do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A mulher está no mesmo hospital com ferimentos graves. A criança teve uma luxação numa perna - um deslocamento das articulação -, e foi levada por um familiar.Durante o ataque, os agressores insultaram as vítimas e teceram comentários de teor racista e xenófobo.Os suspeitos fugiram mas há fotos da agressão, a que a PSP já teve acesso.