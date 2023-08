Casal espancado por quatro encapuzados em Fafe. Há suspeitas de ajuste de contas

Autoridades investigam o paradeiro e a identidade do grupo de ladrões.

Um casal foi agredido por quatro encapuzados, esta madrugada de domingo, em Fafe. As duas vítimas, ambas com 38 anos, foram surpreendidas em casa, por um grupo de homens, na rua do Outeirinho, na freguesia de Golães.Inicialmente, segundo apurou o, tratava-se de um assalto violento, mas os quatro agressores não roubaram dinheiro nem objetos de valor.O homem é empresário do ramo automóvel e poderá tratar-se de um ajuste de contas.O alerta foi dado, cerca das 1h00, para a GNR de Fafe. No entanto, quando a autoridade chegou ao local já o grupo tinha escapado.Depois de estabilizado no local, o casal foi levado, pelos bombeiros de Fafe, para o hospital de Guimarães.As autoridades investigam o paradeiro e a identidade do grupo de ladrões.