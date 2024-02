Casal executado na China por atirar os dois filhos do homem de um 15.º andar

Zhang Bo e Ye Chengchen tinham 29 anos.

As autoridades chinesas executaram esta quarta-feira Zhang Bo e a sua companheira, Ye Chengchen, condenados por terem matado os dois filhos do primeiro, atirando-os de um 15.º andar.

Zhang, o pai das crianças, e Ye, a sua nova companheira, ambos com 29 anos, foram executados na cidade de Chongqing, no centro do país, depois de o Supremo Tribunal ter revisto o seu caso e confirmado a sentença de morte proferida pelo Tribunal Popular Intermédio da cidade, segundo a imprensa local.

O Supremo Tribunal afirmou em comunicado que, durante este processo, "interrogou os arguidos em conformidade com a lei, garantindo os seus direitos", "ouviu o advogado de defesa" e, após "examinar as provas de ambos os lados", ratificou a sentença.