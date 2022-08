Um morto e um ferido com gravidade em queda de carro numa ravina em Lamego

Trânsito está cortado entre Lamego e Régua para aterrar um helicóptero do INEM.

Um carro caiu na tarde deste domingo a uma ravina no concelho de Lamego. Ao que oapurou, na viatura seguia um casal, sendo que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.O trânsito está cortado entre Lamego e Régua para aterrar um helicóptero do INEM, com o objetivo de socorrer a segunda vítima que ficou com ferimentos graves.No local estão 30 operacionais, com meios do INEM, GNR e Bombeiros.Em atualização