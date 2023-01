Casal fica gravemente ferido em incêndio numa casa em Viana do Castelo

Feridos vão ser transportados para o Hospital de S. João.

Um casal, um homem com 61 anos, e a mulher, com 57, ficou gravemente ferido na sequência de uma explosão de uma botija de gás seguida de incêndio numa casa, ao início da tarde desta terça-feira, na rua dos Loureiros, Castelo de Neiva, em Viana do Castelo.



No local, para além dos Bombeiros Sapadores de Viana, está a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





Os feridos vão ser transportados para o Hospital de S. João, no Porto.