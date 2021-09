Casal foi expulso de restaurante por usar máscara de proteção contra à Covid-19

Proprietário do restaurante disse que estabelecimento tem uma política de não uso de máscara.

restaurante, Hang Time Sports Grill & Bar, disse à CNN que o estabelecimento tem uma política de não uso de máscara.



O casal saiu para jantar no dia 10 de setembro com uns amigos e cerca de 30 minutos depois de se sentarem à mesa, uma funcionária dirigiu-se a eles e disse que o dono do estabelecimento exigia que tirassem a máscara. Wester disse que ficou "sem palavras" porque nunca lhe tinham pedido isso antes. "Geralmente acontecia ao contrário", acrescentou.



Em termos legais, as empresas privadas podem impor aos seus clientes quaisquer regras que queiram, desde que não discriminem as proteções descritas, disse Emily Berman, professora associada do University of Houston Law Center à CNN. No entanto, " se alguém tem uma determinada condição física que o torna particularmente vulnerável à Covid-19 (ou vive com alguém particularmente vulnerável à Covid-19), essa condição pode ser considerada uma deficiência", disse. "Nesse caso, forçar essa pessoa a tirar a máscara ou deixar o local pode constituir discriminação com base na deficiência."



Por agora, Wester decidiu não apresentar queixa. O objetivo de tornar público o caso é "incentivar o proprietário a reavaliar as suas políticas".





O dono de um restaurante no Texas expulsou um casal por estar a usar máscara dentro do estabelecimento. O proprietário doNatalia Wester e o marido, Jose Lopez-Guerrero, por sua vez, afirmaram que não tinham conhecimento dessa regra e que optaram por usar máscara porque têm uma filha de 4 meses imunossuprimida, que sofre com fibrose quística.