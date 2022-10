Casal já com três filhos tem quadrigémeos e agora troca 47 fraldas por dia

Família tem de pintar as unhas dos pés de cada bebé com uma cor diferente para diferenciá-los.

Gaby Hagler e seu marido, Patrick, que vivem no Texas, EUA, têm um filho cada de relacionamentos anteriores e um em conjunto. A ideia de aumentar a família sempre lhes pareceu a mais acertada até, de forma inesperada e sem recurso a qualquer tratamento, em dezembro de 2021, o casal ter descoberto que concebeu mais do que o esperado. Gaby esperava quadrigémeos.



Agora, a família que se tornou de nove pessoas, adotou uma nova dinâmica de forma a economizar os gastos e novas técnicas para a diferenciação dos novos membros.



De acordo com os pais dos bebés, nascidos a 22 de junho no Woman's Hospital do Texas, Adam, Bennett, Coby e Dane consomem, a cada dia, 47 fraldas, 32 biberões de leite e um pacote e meio de toalhitas. Além disso, cada um muda de roupa três vezes por dia.

Quanto às dificuldades dárias em saber 'quem é quem', o casal referiu que dois dos gémeos, Bennett e Coby, são tão parecidos que têm que pintar as unhas dos pés de cada um de uma cor diferente para diferenciá-los. "Às vezes, fico confusa porque Bennett e Coby são bastante idênticos e tenho que pintar uma das unhas dos pés para poder diferenciá-los", contou a mãe, citada pelo The Sun, acrescentando que "Bennett tem uma unha verde e Coby tem uma unha branca".

"Temos cores para Adam e Dane também, mas à medida que envelhecem, é mais fácil distingui-los", rematou Gaby.



De acordo com a mãe das crianças, "foi um choque total" quando descobriram que iam ter quadrigémeos: "Já tinhamos comprado o carro grande pronto para a nossa família de seis, e ficámos muito chocados quando percebemos que ter quatro nos tornariam uma família de nove".

"Com quatro bebés foi uma reestruturação completa de tudo", explicou Patrick, o pai dos bebés. "Estamos a tentar encaixar a nossa vida aos bebés, mas tem sido uma honra e uma alegria até agora", acrecentou.

Na altura em que o casal descobriu que ia ter quadrigémeos, um amigo do casal criou uma página no GoFundMe para ajudá-los a angariar dinheiro para uma nova carrinha maior para a família. "Ficamos muito gratos às pessoas que doaram e agora conseguimos comprar a carrinha", contou Gaby.

Quanto aos gastos extra que estão a ter completamente inesperados, a mãe dos bebés referiu que "foi um grande ajuste", uma vez que tiveram de recorrer ao dinheiro que estavam a guardar para a reforma".