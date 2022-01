Casal lança droga numa meia e é detido pela PSP no Porto

Mulher já tinha cumprido sete anos de cadeia por tráfico de estupefacientes.

Uma desempregada, de 47 anos, e um servente da construção civil, de 39, foram detidos pela PSP por tráfico de estupefacientes, esta tarde, no Porto. Antes de serem abordados pelos agentes, lançaram uma meia com a droga, através da janela do carro em que seguiam.





O casal, do Peso da Régua, foi adquirir estupefacientes ao bairro da Pasteleira Nova e foi seguido por agentes da Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar), que o intercetaram na rua de Grijó. Antes de imobilizarem o carro em que seguiam, a mulher lançou uma meia com a droga adquirida através de uma das janelas da viatura. Foram apreendidas 232 doses de heroína e 33 de cocaína, além de 30 euros e dois telemóveis.





Os dois detidos serão presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial. Ao que o CM conseguiu apurar, a mulher já tinha cumprido sete anos de cadeia por tráfico de estupefacientes.