Casal morre em incêndio dentro de casa em Bragança

Um casal de idosos morreu esta madrugada num incêndio na casa onde moravam, em Bragança.Foi um vizinho quem se apercebeu do fogo e que deu de imediato o alerta para as autoridades, tendo chamado também a filha das vítimas. Ainda tentaram entrar dentro de habitação, mas não conseguiram devido à densidade do fumo.Os bombeiros encontraram depois o homem, de 89 anos, caído no corredor da casa e a mulher, de 83, na casa de banho. Nenhum apresentava queimaduras, pelo que devem ter morrido intoxicados pelo fumo.As vítimas ainda