Casal morto em Veneza sepultado nas Caxinas

Trasladação é desejo dos filhos de Gualter e Maria Fernanda.

Os corpos de Gualter Maio e Maria Fernanda Maciel, o casal de emigrantes portugueses residentes em Hamburgo, Alemanha, que está entre os 21 mortos do despiste de um autocarro de turismo em Veneza, Itália, vão ser trasladados para as Caxinas, Vila do Conde.

Recorde-se que, tal como o CM noticia esta sexta-feira, ambos são originários desta localidade piscatória.

Fonte familiar disse ao CM que a trasladação é desejo dos filhos de Gualter e Maria Fernanda.

Os funerais serão, desta forma, realizados nas Caxinas.

A mesma fonte concluiu, dizendo que para já se desconhece a data da chegada a Portugal dos dois corpos.