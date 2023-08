Casal motard de Oeiras morre em despiste brutal em Sines

Homem e mulher, de 53 e 55 anos, embateram contra rotunda após ter ultrapassado vários carros no IP8.

Um casal, com 55 e 53 anos, morreu este sábado de manhã num violento despiste da mota onde seguiam, numa rotunda no Itinerário Complementar (IP) 8, no concelho de Sines. Paulo Rogério e Tuxa Fialho pertenciam a um grupo motard de Oeiras.





Segundo o CM apurou no local, a mota seguia no sentido Norte-Sul e, depois de ultrapassar várias viaturas, não conseguiu contornar a rotunda e embateu com grande violência no interior. O casal foi projetado vários metros. Teve morte imediata.







Os óbitos foram declarados no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. Os corpos foram transportados para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, onde vão ser autopsiados. O alerta foi dado às 06h51 e nas operações de socorro estiveram 14 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros de Sines, VMER do Hospital do Litoral Alentejano e GNR.





Militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR vão investigar as causas e as circunstâncias do acidente.