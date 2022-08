Casal português de assaltantes detido em Zamora transferido para Madrid

Pedido de extradição das autoridades portuguesas já chegou a Espanha.

O casal Nélida Guerreiro e Sidney Martins, apanhado em Espanha depois de uma onda de terror com assaltos de Norte a Sul de Portugal, foram transferidos durante a madrugada desta terça-feira de Zamora para Madrid onde deverão ser ouvidos.



A decisão surge depois do pedido de extradição emitido por parte das autoridades portuguesas ter chegado a Espanha ao final desta segunda-feira.

O Tribunal de Madrid é o único com autoridade para decidir sobre este processo.



Recorde-se que a dupla foi reconhecida por um casal quando estavam a jantar na cadeia de fast food McDonald’s de um centro comercial, em Zamora, pelas 22h30 de sábado, dia 13 de agosto. O casal reconheceu o carro vermelho que a dupla usava - uma viatura espanhola com matrícula falsa portuguesa -, entrou no restaurante para verificar a identidade dos assaltantes e só depois chamou a polícia. Foi acionada a Guardia Civil, que alertou de imediato a Polícia Nacional que tem colaborado ativamente com a Polícia Judiciária na investigação.



Em Portugal, Nélida Guerreiro e Sidney Martins são responsáveis por, pelo menos, cinco roubos à mão armada, essencialmente a postos de combustível. Em alguns casos sequestraram os funcionários. Existe ainda uma possível ligação a três homicídios em Bragança e a um no Algarve.