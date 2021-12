Casal que quase morreu atropelado por carro diz que acidente salvou o relacionamento

Um jovem casal que quase morreu quando um carro os atropelou numa paragem de autocarro em East Sussex, Inglaterra, diz que o acidente lhes salvou o relacionamento.

Chloe Leer, 21, e Liam Padghan de 20 anos - que ficou gravemente ferido - acreditam que o incidente os aproximou "mais do que nunca".

O casal tinha-se sentado numa paragem de autocarro durante alguns minutos quando regressavam a casa de uma noite de festa. Estavam a conversar e a enrolar um cigarro quando um carro apareceu do nada, chocou contra eles e destruiu o vidro da paragem.Mas, apesar da experiência traumática e dos ferimentos causados pelo acidente, Chloe disse que o que aconteceu os tornou mais fortes enquanto casal. Liam passou uma semana no hospital devido aos ferimentos graves e Chloe teve alta no mesmo dia com alguns ferimentos ligeiros."Estávamos prestes separar-nos para sempre antes do acidente. Cuidei muito dele enquanto ele se recuperava e isso aproximou-nos muito, porque ele viu o que eu sou capaz de fazer por ele", disse Chloe ao The Sun. "Se o acidente não acontecesse, provavelmente não estaríamos juntos agora."O motorista de 33 anos foi acusado de conduzir de forma descuidada e terá de comparecer a tribunal.