Casal suspeito de assaltos a postos de combustível no Algarve procurado pelas autoridades em Espanha

Guardia Civil divulgou imagens dos dois suspeitos captadas por câmaras de videovigilância de uma estação de serviço.

A Guardia Civil espanhola pediu esta quarta-feira ajuda nas redes sociais para localizarem um homem e uma mulher portugueses envolvidos em pelo menos quatro assaltos em estações de serviço em Espanha.

Segundo a força policial, a mulher tem 40 anos e o homem tem 42 e os dois são suspeitos de assaltos em estações de serviço em Toledo, Badajoz e Sevilha.

A Guardia Civil divulgou imagens dos dois suspeitos captadas por câmaras de videovigilância de uma estação de serviço e pede ajuda para os localizar.

Segundo a mesma publicação nas redes sociais, a Guardia Civil suspeita que o casal está em território espanhol e alerta que está armado.

As duas pessoas "são perigosas", escreve a Guardia Civil numa publicação na rede social Twitter.



De acordo com o Voz Pópuli, em causa está o casal português com um perfil semelhante a Bonnie Parker e Clyde Barrow - um casal americano que fez vários assaltos e homicídios que terminaram com a morte dos dois - suspeito de ter participado em, pelo menos, três roubos em Faro, Lagos e Almancil.



Atuam de cara destapada sem nenhum receio das autoridades. Tal como Bonnie e Clyde, sentem-se como estrelas de cinema e não mostram grande receio em carregar no gatilho da arma de fogo que usam nos assaltos. Conduzem carros roubados e estão em fuga há mais de uma semana e meia.



Nélida Guerreiro e Sidney Martins são o casal mais procurado do País por envolvimento numa vaga de roubos armados a postos de combustível, no Algarve. Nas redes sociais são várias as juras de amor.