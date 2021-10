Casos de Covid duplicaram na última semana em jovens entre os 20 e 30 anos

A incidência da covid-19 disparou nesta faixa etária desde o "Dia da Libertação".

Portugal entrou na última fase do plano de desconfinamento no último dia 1 de outubro, ainda antes de atingida a meta de 85% da população portuguesa com vacinação completa, com a reabertura de bares e discotecas e o fim de limitação máxima de pessoas em restaurantes, cafés e pastelarias. Desde o "Dia da Libertação" os casos apenas ligeiramente, mas na faixa etária entre os 20 e 30 anos a incidência de infetados com covid-19 quase duplicou na última semana.Leia a notícia na integra na revista SÁBADO