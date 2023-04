Castração acidental e perda de rins: Médica denuncia cirurgião por negligência médica no hospital de Faro

Diana Carvalho Pereira garante ter conhecimento de "11 casos" ocorridos este ano, em que três dos doentes acabaram por morrer.

Uma médica interna do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve apresentou queixa na Polícia Judiciária contra um cirurgião e o diretor do Serviço de Cirurgia I do Hospital de Faro por alegada negligência médica.Diana Carvalho Pereira garante ter conhecimento de "11 casos" ocorridos este ano, em que três dos doentes acabaram por morrer.Segundo oapurou, a médica interna de Cirurgia Geral em Faro apresentou queixa na Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), que enviou as denúncias para o Ministério Público. As acusações foram também publicadas nas redes sociais. "Relatei onze casos ocorridos entre janeiro e março deste ano daquilo que considero erro/negligência e que estão neste momento a ser investigados pelo MP", refere a médica interna nas redes sociais.Segundo Diana Pereira, dos onze doentes "três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida. Um dos doentes esteve uma semana com compressas no abdómen".A administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve já instaurou um processo de inquérito interno urgente.