Cavaco Silva e Ferreira Leite juntam-se à campanha da Aliança Democrática esta sexta-feira

Presidente do PSD deixou o anúncio subentendido numa entrevista.

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva vai juntar-se na sexta-feira à campanha da Aliança Democrática (AD), noticiou a TSF e confirmou a candidatura, sem revelar em que ponto da agenda marcará presença.

A mesma fonte da AD indicou que a antiga líder social-democrata Manuela Ferreira Leite também estará na sexta-feira na campanha, no almoço alusivo ao Dia da Mulher, que contará, ainda, com a participação da ex-ministra Leonor Beleza.

Em entrevista à TSF, que será divulgada na íntegra na sexta-feira da manhã, o presidente do PSD foi questionado se Cavaco Silva, que tem estado ao lado de Luís Montenegro em várias ocasiões, irá participar na campanha oficial para as legislativas antecipadas de domingo, que termina na sexta-feira.



De acordo com a mesma fonte, é o próprio presidente do PSD, Luís Montenegro, que o deixa subentendido numa entrevista à rádio. "Estou muito orgulhoso por poder ver, no final da campanha, que o meu partido inteiro esteve comigo", refere Montenegro.