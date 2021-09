Cavaleiro João Moura Jr. com lesão grave na vista após queda

Está estável, mas inspira cuidados, o estado de saúde de João Moura Jr., que no final da manhã da passada segunda-feira sofreu uma violenta queda enquanto treinava com uma égua na herdade da família em Vila Viçosa.sabe que a maior preocupação prende-se com a vista direita do cavaleiro que sofreu vários derrames. João Moura Jr. deu mesmo entrada no hospital com apenas 10% de visão.

“Neste momento os médicos aguardam que passe a inflamação para conseguirem um diagnóstico mais preciso”, disse fonte próxima ao