Imobilizado cavalo que condicionou o trânsito na A1 no sentido Porto-Lisboa em Gaia

GNR tenta agora perceber a quem pertence o animal

O cavalo encontrado à solta esta segunda-feira, na A1, no sentido Porto-Lisboa, junto ao nó de Carvalhos, em Gaia, já foi imobilizado pela GNR.

O episódio foi reportado cerca das 7h, avança fonte da Brisa. O incidente levou ao corte da via da direita.



No local decorrem os trabalhos para retirar o cavalo da via, estando-se a aguardar a chegada de um veículo de transporte de animais.



"O animal já foi preso e imobilizado", referiu fonte da GNR, acrescentando que cerca das 08h45, o trânsito já circulava com normalidade.



Ainda não há informação sobre como o animal apareceu na autoestrada, no entanto a GNR tenta perceber a quem pertence o cavalo.