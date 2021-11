CDS garante que "país não pode esperar" e quer eleições a 9 ou 16 de janeiro

Francisco Rodrigues dos Santos garantiu ainda que partido não será "empecilho" à "normalidade democrática".

O líder do CDS defendeu este sábado que as eleições legislativas devem ter lugar "logo que possível", apontando 09 ou 16 de janeiro, e garantiu que o partido não será um "empecilho à normalidade democrática de Portugal".

Falando aos jornalistas no final da audiência com o Presidente da República, que recebe este sábado em Belém os partidos com assento parlamentar para discutir a dissolução da Assembleia da República e a data de eleições antecipadas, Francisco Rodrigues dos Santos reproduziu as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para afirmar que que as eleições devem ter lugar "logo, logo que possível", "apontando ou para o dia 09 de janeiro ou 16 de janeiro".

"O país não pode esperar, as eleições legislativas devem ser marcadas o quanto antes, e que a vida interna dos partidos não deve condicionar todo o interesse nacional e a necessidade de termos um Governo estável capaz de iniciar a recuperação social e económica do nosso país", afirmou.