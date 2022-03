Centenas de manifestantes anti-guerra detidos na Rússia

Mais de 14 mil detenções desde o início do conflito.

Pelo menos 756 pessoas foram presas na Rússia, este domingo, devido a protestos contra a invasão de Putin à Ucrânia.

Segundo o Al Jazeera, a organização não-governamental OVD-Info já contabilizou, desde o início do conflito, mais de 14 mil detenções na sequência de ações anti-guerra. Destas, 170 pessoas continuam em prisão preventiva.

No último domingo terão sido detidas pelo menos 756 pessoas, mais de metade na capital Moscovo e as restantes em manifestações realizadas em 37 cidades do país.