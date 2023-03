Centenas de pessoas aplaudem cortejo fúnebre de Rui Nabeiro à entrada de Campo Maior

Maioria seria de funcionários da empresa do Grupo Nabeiro, a Delta Cafés.

Centenas de pessoas, a maioria funcionários do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, receberam esta segunda-feira o cortejo fúnebre do empresário Rui Nabeiro na rotunda de entrada em Campo Maior, pouco depois das 10:00, com palmas e muita emoção.

No centro da rotunda foi colocado um cartaz com a inscrição "Obrigado, Sr. Rui" e as pessoas que quiseram prestar esta última homenagem na passagem do cortejo fúnebre ladearam a entrada da vila onde o empresário nasceu, no distrito de Portalegre.

Mal o carro funerário entrou na rotunda ouviram-se as palmas da multidão. Com muitas das pessoas vestidas de preto em sinal de luto, as lágrimas foram visíveis em muitos rostos, em especial nos dos funcionários de empresas do grupo identificados por um pin da Delta ao peito.

O cortejo fúnebre rumou para o complexo fabril do grupo - onde se situam a fábrica Novadelta, o Centro de Ciência do Café e a Adega Mayor -- e vai percorrer outras unidades fabris do grupo espalhadas pela vila.

As pessoas que se concentraram na rotunda dispersaram, depois, pela vila e, um pouco mais à frente, no Jardim Municipal, muitos foram os que se posicionaram para assistir novamente à passagem do cortejo, rumo à Igreja Matriz.

Numa das pontas do jardim está a estátua do comendador Rui Nabeiro. Na base, a agência Lusa observou várias velas acesas e flores, colocadas por populares, e, nas mãos da escultura que representa o empresário, uma coroa de flores branca.

"Desde ontem [domingo, dia em que o empresário morreu] que as pessoas começaram a meter aí as flores na estátua, até as velhinhas", contou à Lusa Natividade Pereira, de 60 anos, nascida e criada em Campo Maior.

Depois de já ter estado na rotunda, Natividade aguardava no jardim para ver novamente o cortejo fúnebre e recordou à Lusa que conhecia "o senhor Rui desde pequena".

"Os meus pais moraram onde ele vivia, na Praça da República, quando era criança, e lembram-se de o ver descalço muitas vezes", evocou.

Rui Nabeiro, de origens humildes e que veio a tornar-se num dos maiores empresários em Portugal, "sempre foi uma pessoa bem simples", disse a habitante.

"Se houvesse mais empresários assim no país era bem bom", argumentou.

No jardim, enquanto esperavam, muitos eram os populares que aproveitavam para tomar um café -- da marca Delta - num dos quiosques.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.