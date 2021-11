Centenas de pessoas nas ruas de Lisboa exigem justiça climática

Marcha iniciou-se no Martim Moniz e termina na Alameda, em Lisboa.

O protesto pelo clima, promovido pela plataforma 'Salvar o Clima', decorre numa altura em que os líderes mundiais estão reunidos em Glasgow, na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP26).O percurso iniciou-se no Martim Moniz e termina na Alameda, em Lisboa.Veja as imagens da marcha pela justiça climática no Correio da Manhã