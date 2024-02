CEO de famoso banco nigeriano e família morrem em queda de helicóptero na Califórnia

Foi aberta uma investigação.

Herbert Wigwe, o CEO do famoso banco nigeriano Access Bank Group, está entre os seis mortos da queda de um helicóptero perto de Nipton, no sul da Califórnia, nos EUA.Segundo a agência Reuters, o filho e a mulher de Wigwe também estavam na aeronave que se despenhou na noite de sexta-feira, sendo outras duas das vítimas mortais.A morte de Herbert Wigwe e da família foi confirmada por Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, numa publicação no X (Anterior Twitter)."Estou muito triste com a notícia da terrível perda de Herbert Wigwe, Diretor Executivo do Grupo Access Bank, da sua mulher e filho, num acidente de helicóptero", lê-se na publicação."É um grande golpe para o sector bancário da Nigéria e de África", escreveu na mesma rede social o Conselheiro Especial para a Informação e Estratégia do presidente da Nigéria.A National Transportation Safety Board prossegue agora com uma investigação.