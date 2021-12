Cerca de 150 pessoas presas em telhado de prédio de 39 andares em Hong Kong após incêndio

Treze pessoas foram levadas ao hospital, uma delas semiconsciente, de acordo com a polícia.

Pelo menos 150 pessoas ficaram presas no telhado do World Trade Center de Hong Kong esta quarta-feira após um incêndio no prédio de 39 andares.



Cerca de 100 pessoas fugiram do restaurante para o 39º andar quando o incêndio começou e o fumo encheu a área de jantar. Treze pessoas foram levadas ao hospital, uma delas semiconsciente, de acordo com a polícia, citada pela Reuters.



A polícia disse à BBC que o incêndio começou na sala das máquinas, e que um andaime acabou por pegar fogo. O edifício está atualmente em obras.