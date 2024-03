Cerca de 1500 pessoas retiradas de comboios após curto-circuito na linha na zona do Cais do Sodré

Circulação está interrompida entre o Cais do Sodré e Algés.

A Circulação na Linha de Cascais está suspensa entre as estações do Cais do Sodré e Algés devido a um incêndio que deflagrou na linha ferroviária na manha desta terça-feira. Ao que oapurou, cerca de 1500 pessoas que se encontravam dentro de dois comboios tiveram que ser retiradas das carruagens enquanto se procediam aos trabalhos."A situação gerou aparato por envolver transportes públicos, mas não causou feridos", disse aoNuno Marques, chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.O fogo deveu-se a um curto-circuito em subestações elétricas no Cais do Sodré.O Metro de Lisboa também teve que efetuar trabalhos para extração de fumos no Cais do Sodré, mas não houve necessidade de interrupção dos serviços.Para o local foram mobilizados 30 elementos, apoiados por nove viaturas, do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa. O alerta foi dado por volta das 8h10.