Cerca de 3500 pintos morrem em incêndio em Carregal do Sal

Fogo deflagrou num aviário em Beijós.

Um incêndio que deflagrou num aviário em Beijós, Carregal do Sal, matou esta quarta-feira 3500 pintos. O fogo, detetado pelas 06h30, terá sido causado por um problema no sistema de aquecimento.



As chamas propagaram-se ao tecto do edifício, mas as aves morreram intoxicadas devido ao fumo.