Cerca de 75% dos jovens estão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Foram vacinados no último fim de semana cerca de 86 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, avançou esta terça-feira a task force. Após três semanas de vacinação nesta faixa etária, estão vacinados com a primeira dose cerca de 75% do universo estimado.A task force reforça ainda que a modalidade "Casa Aberta" está disponível e é possível a vacinação em qualquer centro de Portugal, bastando para isso recorrer ao sistema de senha digital.