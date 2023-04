CES suspende Boaventura de Sousa e Santos e Bruno Sena Martins durante investigação

Investigadores estão suspensos até ao apuramento das conclusões sobre as acusações de assédio sexual de que são alvo.

Os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins foram suspensos de todos os cargos que ocupavam no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, informou esta sexta-feira a instituição.

O CES afirmou, em nota de imprensa enviada à agência, que Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins estão "suspensos de todos os cargos que ocupavam" na instituição, até ao apuramento das conclusões da comissão independente que a instituição está a constituir para averiguar as acusações de que os dois investigadores e docentes são alvo.

Três investigadoras que passaram pelo CES denunciaram situações de assédio e violência sexual por estes dois membros do centro de estudos, num capítulo do livro intitulado "Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade", publicado pela editora internacional Routledge.

"O CES respeita o direito de resposta individual, mas demarca-se de todas as posições assumidas publicamente por Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, nomeadamente no que respeita à intenção de avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro", acrescentou a instituição, na mesma nota enviada à Lusa.

Após surgirem notícias sobre o capítulo, os dois investigadores negaram todas as acusações.