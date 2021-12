César Boaventura à espera da pulseira eletrónica passa fim de semana na cadeia

Ao contrário de Manuel Pinho, que foi para casa acompanhado de polícia até que seja colocada a pulseira eletrónica - uma decisão do juiz Carlos Alexandre - César Boaventura, o empresário de futebol com ligações ao Benfica, vai passar mais um fim de semana na cadeia anexa à Polícia Judiciária do Porto.



Só na segunda-feira deverá ser instalado o dispositivo eletrónico ao empresário que responde por fraude fiscal, branqueamento, burla e fraude informática.