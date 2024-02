César Boaventura condenado a 3 anos e 4 meses por crimes de corrupção

Empresário foi acusado de aliciar três jogadores do Rio Ave para perderem com o Benfica na época 2015/2016.

César Boaventura foi condenado a três anos e quatro meses de pena de prisão suspensa por três crimes de corrupção no âmbito desportivo.O empresário foi acusado de aliciar três jogadores do Rio Ave para perderem com o Benfica na época 2015/2016. Terá agora de pagar uma indemnização de 30 mil euros e está impedido de exercer funções enquanto empresário de futebol por dois anos.Boaventura foi absolvido de um quarto crime de corrupção por tentar aliciar um jogador do Marítimo.A leitura do acórdão decorreu, esta quarta-feira, no Tribunal de Matosinhos.