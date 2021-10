Céu nublado e subida das temperaturas mínimas no litoral Norte e Centro esta segunda-feira

IPMA aponta possibilidade de ocorrência de chuva fraca no Minho até ao final da manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do litoral Norte e Centro, mas uma pequena descida da temperatura máxima. São esperados períodos de céu muito nublado, em particular no Sul do país, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo.



Há possibilidade de ocorrência de chuva fraca no Minho até ao final da manhã.

As temperaturas máximas previstas vão oscilar entre os 25ºC em Faro e em Setúbal, 24 ºC em Beja e Évora, 23 ºC em Lisboa e 19 ºC no Porto. Quanto às mínimas, vão variar entre os 5ºC em Bragança, 7ºC em Viseu e 8ºC em Braga.

Na Madeira, o céu estará parcialmente nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros em Porto Santo. A temperatura máxima pode chegar aos 25ºC no Funchal e 24ºC em Porto Santo. Nos Açores as temperaturas máximas vão chegar aos 22ºC em Ponta Delgada e Santa Cruz das Flores.