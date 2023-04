Chamas consomem barracas no Bairro do Matadouro em Almada

Dez pessoas ficaram desalojadas.

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira em diversas barracas no Bairro do Matadouro, em Almada. O alerta foi dado às 16h45.Até ao momento, não há registo de feridos, mas dez pessoas ficaram desalojadas. O serviço municipal da proteção civil de Almada está a tomar todas as diligências para resolver a situação e saber onde ficam alojados.Para o combate às chamas estiveram no local 32 operacionais apoiados por dez viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almada, Cacilhas e Trafaria.A PSP de Almada também esteve no local.Estão a ser efetuados trabalhos de rescaldo, mas o trabalho vai ser demoroso, afirma o comandante dos Bombeiros de Almada.O incêndio foi dominado às 19h, mas as causas ainda estão por apurar.