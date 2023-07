Nove bombeiros e quatro civis feridos no combate às chamas em Cascais

Populares em desespero ajudaram no combate ao incêndio que obrigou a evacuar a localidade de Zambujeiro.

O incêndio que deflagrou, na tarde desta terça-feira, no Parque Natural de Sintra-Cascais, feriu 13 pessoas, ameaçou habitações e obrigou à evacuação de localidades e do canil São Francisco de Assis.

Cerca de 70% do perímetro do incêndio florestal está dominado, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil, acrescentando que nove bombeiros sofreram ferimentos leves nos combates às chamas, maioritariamente todos por "situações de exaustão", enquanto quatro civis foram assistidos por inalação de fumos.





O fogo, que esteve perto do Hospital de Cascais, gerou o pânico na unidade hospitalar que, no entanto, nunca esteve em risco.



Ao início da noite, alguns dos mais de 700 animais do canil estavam resguardados das chamas, outros foram recolhidos em casas e alguns outros transportados para parte incerta, apurou o Correio da Manhã.









O CM sabe que foi cortada a A5 no nó de Alcabideche (sentido Lisboa-Cascais). No sentido contrário, a autoestrada está cortada no nó de Cascais.

A localidade de Zambujeiro e o bairro do Cobre, no concelho de Cascais, foram evacuados devido ao incêndio florestal naquela zona, avançou a Guarda Nacional Republicana. A mesma fonte adiantou que a população está a ser retirada da aldeia por militares da GNR.



Na aldeia do Cabreiro, a população juntou-se para tentar apagar as chamas que ameaçam as casas. Ao que o CM apurou, pelo menos uma habitação foi consumida pelas chamas.





"Os meus pais estiveram a vida inteira a trabalhar para a casinha", referiu uma moradora daquela aldeia em visível estado de emoção.





O alerta para a ocorrência foi dado às 16h58.



No combate às chamas estão empenhados 678 bombeiros, apoiados por 190 veículos.