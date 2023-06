Chef conceituado proíbe pessoas veganas no seu restaurante após ser criticado nas redes sociais

John Mountain diz que não atende mais clientes veganos por "motivos de saúde mental".

O famoso chef John Mountain 'baniu' pessoas veganas do seu restaurante, na Austrália, após receber uma crítica que censurava a falta de opções à base de plantas no menu.



Numa publicação na página de Facebook do restaurante ‘FYRE’, o chef John Mountain escreveu, esta terça-feira, que não irá atender mais clientes veganos por "motivos de saúde mental".





Post FYRE

"Infelizmente todos os veganos estão, neste momento, banidos do 'FYRE' (por motivos de saúde mental). Agradecemos a vossa compreensão", escreveu John Mountain, incluindo as hashtags #vegan, #não, #porfavorvãoparaoutrosítio e #nãohámaisveganos.



A decisão do chef do 'FYRE' ocorreu na sequência de uma crítica negativa de um cliente, que criticou o facto de o restaurante não ter mais opções veganas e que o único prato de vegetais custasse 32 dólares australianos (cerca de 29,30 euros).



"Acho que é extremamente importante hoje em dia que os restaurantes possam acolher todos e o facto de não terem pratos à base de plantas mostra os defeitos enquanto chef", realçou a mulher que criticou a ementa do restaurante. Em resposta à publicação, o 'FYRE' agradeceu a crítica negativa e desejou não a voltar a ver.



"Que infantil. Tu e todos os teus amigos veganos podem ir comer a outro lugar", acrescentou o chef.



Numa entrevista dada ao 7News, o chef disse que os seus clientes já deviam saber o que podem esperar dele: "Escrevi e vendi um livro com o título ‘Pig’, que tinha receitas de carne de porco. O meu trabalho é fazer com que a comida tenha o melhor sabor possível e nem sempre consigo atender às necessidades dietéticas de todos".



Nas redes sociais, a proibição de pessoas veganas no restaurante ‘FYRE’ gerou uma polémica entre os clientes, com uns a elogiaram a decisão e outros a condenarem.