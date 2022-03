Chefe da claque Super Dragões proibido de entrar em recintos desportivos durante cinco meses

Em causa quatro infrações, duas delas relativas a atos de incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância.

O cabecilha da claque Super Dragões está proibido de entrar em recintos desportivos durante cinco meses.

O Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto julgou como improcedente um recurso de Fernando Madureira. O chefe dos Super Dragões foi condenado ainda a uma multa de 2600 euros pelo comportamento nos estádios de futebol entre 2018 e 2020. Uma camisola contra o Benfica e protestos contra os jogadores do FC porto estão entre as infrações.