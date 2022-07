Chefe da Polícia de Uvalde demite-se após tragédia que matou 19 crianças em maio nos EUA

"Sinto que esta é a melhor decisão para Uvalde", afirmou Arredondo.

O chefe da polícia do distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, anunciou este sábado que se demitiu do cargo no conselho municipal na sequência do massacre na Escola Primária Robb em maio.

"Após muita consideração, lamento informar aqueles que votaram em mim que decidi demitir-me como membro do conselho municipal do Distrito 3. Sinto que esta é a melhor decisão para Uvalde", afirmou Arredondo.

De acordo com a CNN Internacional, Pete Arredondo foi colocado em licença do Distrito Escolar Independente Consolidado de Uvalde na semana passada.



Recorde-se que em maio morreram 19 crianças e duas professoras num tiroteio numa escola do Texas. O atirador, de 18 anos, barricou-se depois no local e acabou abatido pelas autoridades.