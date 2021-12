Chefe das Forças Armadas da Índia, mulher e mais 11 pessoas morrem em queda de helicóptero

Meio aéreo estava a caminho de uma base da Força Aérea para a Escola Pessoal de Serviços de Defesa quando caiu.

O Chefe das Forças Armadas da Índia, Comandante militar Bipin Rawat, a mulher e mais 11 pessoas morreram numa queda de um helicóptero militar no estado de Tamil Nadu, no sul do país.



A informação é confirmada pela Força Aérea Indiana no Twitter.



Num 'tweet', a Força Aérea informa que o helicóptero "sofreu um trágico acidente" e que o capitão do grupo, Varun Singh, sobreviveu ao acidente e está a receber tratamento num hospital militar.



Na publicação as forças militares referem que o "trágico acidente" ocorreu perto da cidade de Coonoor, por volta das 12h00, desta quarta-feira. O helicóptero estava a caminho de uma base da Força Aérea para a Escola Pessoal de Serviços de Defesa quando caiu.