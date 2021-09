Chega quer "pedido de desculpas ou demissão" de Marta Temido por usar carro do Estado em campanha

Ventura diz que ministra da Saúde "violou o próprio código de conduta e de ética aprovado pelo próprio António Costa".

O Chega vai questionar formalmente o Governo pelo "facto de a ministra da Saúde ter utilizado um carro do Estado" para ir a uma ação de campanha no Porto na sexta-feira, anunciou hoje André Ventura.

"O Chega vai hoje mesmo questionar o Governo na Assembleia da República pelo facto de a ministra da saúde ter utilizado um carro do Estado para fazer campanha", disse o líder do Chega à margem de uma arruada no Porto.

Segundo André Ventura, Marta Temido, que na sexta-feira tomou o pequeno-almoço com o candidato do PS à autarquia portuense, Tiago Barbosa Ribeiro, encontro para o qual se terá dirigido com o carro oficial, "violou o próprio código de conduta e de ética aprovado pelo próprio António Costa", pelo que o Chega espera consequências.

"Não se trata de uma mera questão política (...). Não vejo outra possibilidade senão a ministra da Saúde ou pedir desculpa ou ser afastada por António Costa porque ela violou o código de conduta aprovado pelo próprio Governo", afirmou o líder do Chega.

"O que eu espero é um pedido de desculpas esta noite ou a demissão da ministra da Saúde", concluiu.