Chega recebido com protestos na Universidade Nova de Lisboa

A juventude do partido Chega foi, esta quinta-feira, vaiada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Nova FCSH), em Lisboa. Fonte oficial da PSP confirma que houve chamada de meios policiais ao campus pelas 12h50. Havia o perigo de agressões a um deputado do Chega.

A PSP chegou a tempo de acalmar a situação, impedindo a violência.





Em comunicado os estudantes dizem a manifestação contra a repressão nas faculdades e pelo fim aos combustíveis fósseis, "que conta com centenas de estudantes no pátio da FCSH, foi surpreendida pela juventude do partido Chega, que distribuiam panfletos contra a causa da justiça climática. Os estudantes da manifestação não aceitaram a sua presença."