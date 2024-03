Chega regressa ao Facebook, mas Ventura continua bloqueado

Líder partidário indignado com 'timing' da decisão.

O Facebook desbloqueou na noite desta quinta-feira a conta do Chega, depois de ter anunciado que ficaria bloqueada durante dois dias, o que provocou a revolta do líder do partido."Era uma situação inadmissível, bloquear a conta nos dois últimos dias de campanha", disse aoAndré Ventura."Reclamámos e acabaram por desbloquear a conta", acrescentou. Contudo, a conta de André Ventura continuou inativa."Desbloquearam a do Chega, mas a minha esta bloqueada até as eleições", afirmou.A justificação dada pela rede social de Mark Zuckerberg foi a mesma que levou ao bloqueio da conta do partido. "As tuas publicações ou mensagens desrespeitam os nossos Padrões da Comunidade".Ventura conta com mais de 300 mil seguidores no Facebook. "É um dos nossos instrumentos mais importantes", sublinha o líder do partido.